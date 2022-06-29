РФ названа самой значительной угрозой для безопасности НАТО — новая Стратегическая концепция альянса

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит НАТО в Мадриде одобрил новую Стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа самой значительной угрозой для безопасности организации. Об этом говорится в распространенном в среду документе.

«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», — утверждается в концепции.

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации. Мы продолжим сплоченно и ответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия», — утверждается в документе.

