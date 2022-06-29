Экспорт полупроводников в Россию упал на 90% после введения санкций — Минторг США

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальный экспорт полупроводников в Россию снизился почти на 90% после введения санкций в отношении Москвы, заявила в среду министр торговли США Джина Раймондо на конференции в Вашингтоне.

«С момента введения мер контроля [в отношении Москвы] глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех источников сократился почти на 90%, в результате чего российские компании остались без полупроводников, необходимых для широкого спектра продукции, включая такие виды оружия, как высокоточные ракеты и танки», — сказала Раймондо, чьи слова привели в пресс-службе министерства.