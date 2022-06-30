Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS начнется в июле–ноябре 2023 года — ИМБП
10:32 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS по моделированию дальнего космического полета должен начаться в периоде июль–ноябрь 2023 года. Об этом заявил ТАСС директор Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) академик РАН Олег Орлов.
«Годовой изоляционный эксперимент является неотъемлемой частью проекта SIRIUS. Дата начала эксперимента определена в периоде июль–ноябрь 2023 года. В настоящее время уже ведутся переговоры с основным нашим партнером HRP (Human Research Program) NASA по широкому кругу вопросов программы», — сказал он.
По словам Орлова, состав экипажа годового эксперимента будет интернациональным и гендерно-смешанным, но о деталях говорить еще преждевременно. «Необходимо дождаться предварительной обработки результатов завершающего эксперимента SIRIUS-21, после этого будут уточнены задачи в целом», — сказал академик.
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