Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS начнется в июле–ноябре 2023 года — ИМБП

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS по моделированию дальнего космического полета должен начаться в периоде июль–ноябрь 2023 года. Об этом заявил ТАСС директор Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) академик РАН Олег Орлов.

«Годовой изоляционный эксперимент является неотъемлемой частью проекта SIRIUS. Дата начала эксперимента определена в периоде июль–ноябрь 2023 года. В настоящее время уже ведутся переговоры с основным нашим партнером HRP (Human Research Program) NASA по широкому кругу вопросов программы», — сказал он.

По словам Орлова, состав экипажа годового эксперимента будет интернациональным и гендерно-смешанным, но о деталях говорить еще преждевременно. «Необходимо дождаться предварительной обработки результатов завершающего эксперимента SIRIUS-21, после этого будут уточнены задачи в целом», — сказал академик.