Сбер запустил проект летних скидок СберЛето

10:45

Сбер запустил проект СберЛето, который помогает миллионам россиян найти необходимые товары с максимальной выгодой, чтобы успеть сполна насладиться летним сезоном. В рамках акции пользователям доступны скидки на сезонные товары, повышенные проценты по вкладам, бонусы по использованию сервисов банка, экосистемы и партнёров Сбера и многое другое.

На сайте проекта представлено четыре раздела: «Настроение лета», «Забота о близких», «Для дома и дачи» и «Для бизнеса». Еженедельно на сайт загружаются новые выгодные предложения, и у каждого из них свой срок действия.

Среди самых привлекательных предложений:

- СберПрайм – скидка 30% на подписку (6 месяцев – за 690 руб.);

- «Потребительский кредит» – ставка от 6,9%;

- СберВклад Прайм – ставка до 8%;

- кредитная СберКарта – 120 дней без процентов и снятие наличных без комиссии;

- СберМаркет – 10% бонусами на покупки для дачи;

- СберМегаМаркет – выгода 600 руб. на первый заказ от 3000 руб., а также скидка до 80% на сезонные товары;

- ТВ-приставка SberBox – скидка 500 руб. и ТВ-каналы за один рубль на три месяца;

- умная медиаколонка SberBox Time – скидка 2000 руб. и три месяца подписки СберПрайм в подарок.

Кроме того, на сайте СберЛето пользователи могут узнать, как получить бонусы при покупке других умных устройств Sber (SberBox Top, SberPortal), а также скидки и специальные предложения на сервисы и продукты экосистемы и партнеров Сбера: СберСтрахования, Звука, Delivery Club, ЕАПТЕКИ, СберАвто, Домклик и других.