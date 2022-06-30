Сбер запустил проект летних скидок СберЛето
10:45 30.06.2022
Сбер запустил проект СберЛето, который помогает миллионам россиян найти необходимые товары с максимальной выгодой, чтобы успеть сполна насладиться летним сезоном. В рамках акции пользователям доступны скидки на сезонные товары, повышенные проценты по вкладам, бонусы по использованию сервисов банка, экосистемы и партнёров Сбера и многое другое.
На сайте проекта представлено четыре раздела: «Настроение лета», «Забота о близких», «Для дома и дачи» и «Для бизнеса». Еженедельно на сайт загружаются новые выгодные предложения, и у каждого из них свой срок действия.
Среди самых привлекательных предложений:
- СберПрайм – скидка 30% на подписку (6 месяцев – за 690 руб.);
- «Потребительский кредит» – ставка от 6,9%;
- СберВклад Прайм – ставка до 8%;
- кредитная СберКарта – 120 дней без процентов и снятие наличных без комиссии;
- СберМаркет – 10% бонусами на покупки для дачи;
- СберМегаМаркет – выгода 600 руб. на первый заказ от 3000 руб., а также скидка до 80% на сезонные товары;
- ТВ-приставка SberBox – скидка 500 руб. и ТВ-каналы за один рубль на три месяца;
- умная медиаколонка SberBox Time – скидка 2000 руб. и три месяца подписки СберПрайм в подарок.
Кроме того, на сайте СберЛето пользователи могут узнать, как получить бонусы при покупке других умных устройств Sber (SberBox Top, SberPortal), а также скидки и специальные предложения на сервисы и продукты экосистемы и партнеров Сбера: СберСтрахования, Звука, Delivery Club, ЕАПТЕКИ, СберАвто, Домклик и других.
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