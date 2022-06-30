МО РФ сообщило об обмене 144 на 144 военных по указанию Верховного главнокомандующего

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обмен пленными 144 на 144 военнослужащих состоялся 29 июня по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что жизни, здоровье, освобождение российских военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, являются самой главной задачей. «Практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил он.