ВСУ, отступая из Лисичанска, из-за нехватки ГСМ бросают технику — ЛНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из окруженного Лисичанска бросают военную технику из-за нехватки горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил в четверг ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Запасы, которые были на нефтеперерабатывающем заводе [в Лисичанске], они, скажем так, потеряли, поскольку наши подразделения зашли на территорию данного предприятия. Поэтому у них остаются сейчас небольшие запасы в разных местах по населенному пункту, но их недостаточно, чтобы вывезти всю технику — как автомобильную, так и гусеничную — из населенного пункта Лисичанск», — подчеркнул собеседник агентства.