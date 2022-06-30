ВСУ, отступая из Лисичанска, из-за нехватки ГСМ бросают технику — ЛНР
14:00 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из окруженного Лисичанска бросают военную технику из-за нехватки горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил в четверг ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Запасы, которые были на нефтеперерабатывающем заводе [в Лисичанске], они, скажем так, потеряли, поскольку наши подразделения зашли на территорию данного предприятия. Поэтому у них остаются сейчас небольшие запасы в разных местах по населенному пункту, но их недостаточно, чтобы вывезти всю технику — как автомобильную, так и гусеничную — из населенного пункта Лисичанск», — подчеркнул собеседник агентства.
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