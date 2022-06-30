Сбер признан «Лучшей финансирующей организацией» национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра»

13:37

Сбер в третий раз стал победителем национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра» в номинации «Лучшая финансирующая организация».

Жюри премии отметило вклад Сбера в развитие государственно-частного партнерства в стране.

«Государственно-частное партнерство чрезвычайно важно для социально-экономического развития России, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Механизмы ГЧП представляют собой значимый ресурс для развития многих отраслей экономики. Например, Сбер финансирует ГЧП-проекты в сфере ЖКХ, образования, создания объектов городской инфраструктуры и во многих других жизненно важных направлениях. Эту престижную премию мы получаем уже в третий раз, и это демонстрирует весомость нашего вклада в развитие ГЧП».

В 2021 году Сбер одобрил финансирование 112 проектов государственно-частного партнерства в 40 регионах России на общую сумму более 70 млрд руб. Кроме того, Сбер активно участвует в развитии отрасли твердых коммунальных отходов (ТКО) в России. На 1 января 2022 года совокупный объем одобренных кредитных лимитов на финансирование строительства комплексов по обращению ТКО составил более 53 млрд руб., за год одобрено 10 новых проектов на 35 млрд руб.

Премия «Росинфра» – единственная в России премия в сфере развития инфраструктуры и ГЧП. Проводится с 2014 года, призвана тиражировать лучшие практики реализации инфраструктурных объектов.