Берни Экклстоун заявил о готовности «принять пулю за Путина» — СМИ
14:32 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун высказался в поддержку президента России Владимира Путина, заявив о том, что «готов принять за него пулю». Слова бизнесмена в четверг приводит британская газета «Дейли мейл».
«Я все еще готов принять за него пулю, <…> потому что он первоклассная личность», — заявил Экклстоун. По его словам, российский президент «верит в правильность того, что он делает» для своего государства.
На вопрос журналиста издания о том, следовало ли бы именно президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить свое поведение в целях прекращения вооруженного конфликта, Экклстоун ответил утвердительно. «Очевидно, президент Украины, в прошлом комик, стремится продолжать реализовывать свою предыдущую профессию на новом месте, — отметил он. — Ведь если бы он осознавал всю серьезность положения, он бы предпринял значительно больше усилий для того, чтобы поговорить с господином Путиным, разумным человеком, который бы к нему прислушался и, возможно, смог бы что-то сделать [для урегулирования конфликта]».
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