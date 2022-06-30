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Кадыров сообщил о начале спецоперации в Лисичанске

16:00 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале спецоперации по освобождению от националистов Лисичанска в Луганской Народной Республике и показал новую технику. Соответствующее видео он опубликовал в четверг в своем телеграм-канале.

«В Лисичанске уже начали специальную операцию. Специалисты не дают прогнозы, когда можно завершить спецоперацию, которую начали в Лисичанске. Я, как не специалист, говорю, сегодня — завтра мы там закончим. Вот новая техника, новые силы», — сказал Кадыров.

Он добавил, что вчера российские спецподразделения добились хороших результатов в Лисичанске, взяли много пленных и иностранного оружия.

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