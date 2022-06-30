Сбер представил Jazz by Sber и другие импортонезависимые продукты для бизнеса на FinNext-2022
18:36 30.06.2022
Директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка Денис Афанасьев в рамках своего выступления на форуме финансовых инноваций FinNext, рассказал о ключевых преимуществах решений Сбера для работы и коммуникации команд и их роли в повышении лояльности клиентов. Особое внимание он уделил бесплатному сервису для видеоконференций Jazz by Sber.
«Бизнес ищет качественные российские решения, которые смогли бы быстро заменить зарубежные аналоги, – отметил Денис Афанасьев. – Эти решения должны быть удобными, безопасными и функционально зрелыми — именно такие продукты мы и разрабатываем. Среди них сервис видеосвязи Jazz by Sber, который настолько прост, что позволяет подключиться к конференции даже ребёнку. При этом продукт отвечает всем требованиям безопасности и очень функционален: имеется даже текстовая расшифровка встречи в режиме реального времени. Уже более 400 организаций различного профиля — от учебных заведений до крупных корпораций — используют бесплатную версию Jazz».
Он также отметил функцию интеграции Jazz с умными устройствами Sber и корпоративным мессенджером Dialog Enterprise. Как подчеркнул Денис Афанасьев, бизнес хочет получить готовый продукт, интегрированный со всеми необходимыми устройствами и системами, чтобы можно было пользоваться им «из коробки». Поэтому сервисы и устройства Сбера синергетически дополняют друг друга. Так, Jazz также интегрирован с устройством SberBox Top, которое подходит для оборудования переговорных комнат. На рабочем месте использовать Jazz удобно на смарт-устройстве SberPortal. А объединение Jazz с мессенджером Dialog позволило получить коммуникационный бандл: теперь пользователи могут связать онлайн-видео-встречи с обсуждением в чатах для более качественной работы команд.
Широчайшими возможностями обладает и платформа речевых сервисов SmartSpeech, построенная на технологиях синтеза и распознавания речи, в том числе на английском языке. На её базе в Jazz реализована функция текстовой расшифровки. SmartSpeech отличается высоким качеством распознавания и большим разнообразием сценариев использования, которые помогают компаниям лучше понимать своих клиентов и повышать их лояльность.
В завершение Денис Афанасьев отметил растущий тренд на технологическое партнёрство. Он также добавил, что активный спрос на ИТ-сервисы рождает предложение и, следовательно, здоровую конкурентную среду, которая становится мощным драйвером развития отрасли.
НОВОСТИ
- 19:35 30.06.2022
- Британскому послу в РФ выражен протест в связи хамскими высказываниями руководителей Королевства
- 19:35 30.06.2022
- Белоруссия для граждан Польши вводит временный безвизовый режим
- 19:00 30.06.2022
- В ДНР готовы рассмотреть обращение ЕСПЧ по поводу наемников, если такой документ поступит
- 18:40 30.06.2022
- Россия готова удовлетворить спрос на удобрения в Индонезии и других дружественных странах - Путин
- 18:33 30.06.2022
- Видодо передал Путину послание Зеленского
- 17:47 30.06.2022
- Турция не начнет ратификацию приема новых членов НАТО до выполнения ее условий — Эрдоган
- 17:28 30.06.2022
- Восточно-Сибирская железная дорога присоединилась к ассоциации «Байкал без пластика»
- 17:12 30.06.2022
- Михалков предлагает убрать из конституции статью о невозможности устанавливать идеологию
- 17:10 30.06.2022
- Сбер расскажет о применении технологий искусственного интеллекта на саммите Machines Can See
- 17:00 30.06.2022
- Украина разрывает дипотношения с Сирией в ответ на ее решение признать ДНР и ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать