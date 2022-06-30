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НОВОСТИ

Сбер представил Jazz by Sber и другие импортонезависимые продукты для бизнеса на FinNext-2022

18:36 30.06.2022

Директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка Денис Афанасьев в рамках своего выступления на форуме финансовых инноваций FinNext, рассказал о ключевых преимуществах решений Сбера для работы и коммуникации команд и их роли в повышении лояльности клиентов. Особое внимание он уделил бесплатному сервису для видеоконференций Jazz by Sber.

«Бизнес ищет качественные российские решения, которые смогли бы быстро заменить зарубежные аналоги, – отметил Денис Афанасьев. – Эти решения должны быть удобными, безопасными и функционально зрелыми — именно такие продукты мы и разрабатываем. Среди них сервис видеосвязи Jazz by Sber, который настолько прост, что позволяет подключиться к конференции даже ребёнку. При этом продукт отвечает всем требованиям безопасности и очень функционален: имеется даже текстовая расшифровка встречи в режиме реального времени. Уже более 400 организаций различного профиля — от учебных заведений до крупных корпораций — используют бесплатную версию Jazz».

Он также отметил функцию интеграции Jazz с умными устройствами Sber и корпоративным мессенджером Dialog Enterprise. Как подчеркнул Денис Афанасьев, бизнес хочет получить готовый продукт, интегрированный со всеми необходимыми устройствами и системами, чтобы можно было пользоваться им «из коробки». Поэтому сервисы и устройства Сбера синергетически дополняют друг друга. Так, Jazz также интегрирован с устройством SberBox Top, которое подходит для оборудования переговорных комнат. На рабочем месте использовать Jazz удобно на смарт-устройстве SberPortal. А объединение Jazz с мессенджером Dialog позволило получить коммуникационный бандл: теперь пользователи могут связать онлайн-видео-встречи с обсуждением в чатах для более качественной работы команд.

Широчайшими возможностями обладает и платформа речевых сервисов SmartSpeech, построенная на технологиях синтеза и распознавания речи, в том числе на английском языке. На её базе в Jazz реализована функция текстовой расшифровки. SmartSpeech отличается высоким качеством распознавания и большим разнообразием сценариев использования, которые помогают компаниям лучше понимать своих клиентов и повышать их лояльность.

В завершение Денис Афанасьев отметил растущий тренд на технологическое партнёрство. Он также добавил, что активный спрос на ИТ-сервисы рождает предложение и, следовательно, здоровую конкурентную среду, которая становится мощным драйвером развития отрасли.

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