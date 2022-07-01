Смертная казнь в ДНР исполняется непублично путем расстрела — кодекс

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертная казнь в Донецкой Народной Республике (ДНР) исполняется непублично путем расстрела в присутствии врача, прокурора и представителя администрации учреждения, где она проводится. Об этом говорится во вступившем в силу в пятницу Уголовно-исполнительном кодексе (УИК) ДНР.

«Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач», — говорится в соответствующей статье кодекса.