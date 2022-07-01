Финляндия не будет выдавать граждан другим странам ни при каких обстоятельствах — МИД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заверил в пятницу, что республика ни при каких обстоятельствах не будет выдавать своих граждан другим странам. Об этом глава МИД заявил в интервью телеканалу «Юле».

«Согласно обязательствам Финляндии, она не может выдавать граждан другим странам, где им может грозить смертная казнь или пытки», — отметил министр. Когда речь идет об экстрадиции, то, как подчеркнул Хаависто, «требуется, чтобы лицо совершило или готовилось совершить теракт в Финляндии». Она будет осуществляться «в соответствии с европейскими договорами», уточнил он.

Ранее министерство юстиции Турции напомнило, что Анкара по-прежнему ожидает экстрадиции 33 подозреваемых в терроризме из Швеции и Финляндии.

Стокгольм и Хельсинки пообещали Анкаре рассматривать ее запросы об экстрадиции подозреваемых в терроризме, принимая во внимание предоставляемые доказательства и разведданные в меморандуме, позволяющем Швеции и Финляндии войти в НАТО.

Трехстороннее соглашение было подписано 28 июня в Мадриде после переговоров президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека НАТО Йенса Столтенберга, который выступил инициатором их проведения.