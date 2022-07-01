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Nord Stream AG подтвердил остановку «Северного потока» на плановый ремонт с 11 по 21 июля

15:00 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта, говорится в сообщении оператора газопровода. Ранее эти сроки значились в предварительном графике работ.

«С 11 по 21 июля 2022 г. компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода „Северный поток“ для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — сказано в сообщении Nord Stream AG.

Ежегодные профилактические работы были запланированы заблаговременно, а график их проведения согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку, отметили в компании.

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