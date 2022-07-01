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Для расчета пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в РФ базовые цены переведены в рубли

20:40 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России перевело базовые цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Ранее базовые цены были привязаны к курсу доллара, теперь они будут рассчитываться в рублях. Так, для подсолнечного масла базовая цена составит 82 500 рублей за тонну (вместо $1000 ранее), на шрот — 13 875 рублей за тонну (ранее $185), на пшеницу и меслин — 15 000 рублей за тонну (ранее $200), на ячмень и кукурузу — 13 875 рублей за тонну (ранее $185)», — говорится в сообщении телеграм-канала Минсельхоза, поясняющем принятый документ.

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