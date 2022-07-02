В НАСА опасаются, что Луну может захватить Китай
09:50 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: „Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше“, — заявил Нельсон. Он утверждал, что „космическая программа Китая является военной космической программой“. „Имеет место новая гонка по исследованию вселенной, на этот раз с Китаем“, — считает глава НАСА.
«Ну и как вы считаете, что будет происходить на китайской космической станции? Они будут там учиться, как разрушать спутники, принадлежащие другим», — полагает Нельсон.
НОВОСТИ
- 11:05 02.07.2022
- Новые счета за электричество шокируют потребителей - Глава ФСА Германии
- 10:25 02.07.2022
- Израильтяне указали. что посол Украины в ФРГ искажает исторические факты
- 09:22 02.07.2022
- В штате Нью-Йорк собираются ограничить право на ношение оружия
- 09:16 02.07.2022
- Разговоры о полетах российских космонавтов на «Старлайнере» пока преждевременны - Роскосмос
- 09:10 02.07.2022
- Компания, выпускающая модули безопасности для банковских карт, сворачивает бизнес в РФ
- 09:00 02.07.2022
- Deutsche Welle возобновляет вещание на русском языке
- 22:45 01.07.2022
- Между РФ и другими государствами появилась «железная стена» - глава МИД Финляндии
- 22:40 01.07.2022
- В Китай прибыл первый флекси-поезд с рапсовым маслом из Тульской области
- 21:40 01.07.2022
- После отстранения вице-спикера парламента В Ереване начался митинг оппозиции
- 20:40 01.07.2022
- Для расчета пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в РФ базовые цены переведены в рубли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать