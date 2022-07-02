В НАСА опасаются, что Луну может захватить Китай

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон опасается, что Китай может однажды высадиться на Луне и объявить ее своей территорией. С таким утверждением он выступил в опубликованном в субботу интервью газете «Бильд».

«Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: „Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше“, — заявил Нельсон. Он утверждал, что „космическая программа Китая является военной космической программой“. „Имеет место новая гонка по исследованию вселенной, на этот раз с Китаем“, — считает глава НАСА.

«Ну и как вы считаете, что будет происходить на китайской космической станции? Они будут там учиться, как разрушать спутники, принадлежащие другим», — полагает Нельсон.