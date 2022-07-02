0
0
153
НОВОСТИ

В НАСА опасаются, что Луну может захватить Китай

09:50 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон опасается, что Китай может однажды высадиться на Луне и объявить ее своей территорией. С таким утверждением он выступил в опубликованном в субботу интервью газете «Бильд».

«Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: „Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше“, — заявил Нельсон. Он утверждал, что „космическая программа Китая является военной космической программой“. „Имеет место новая гонка по исследованию вселенной, на этот раз с Китаем“, — считает глава НАСА.

«Ну и как вы считаете, что будет происходить на китайской космической станции? Они будут там учиться, как разрушать спутники, принадлежащие другим», — полагает Нельсон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 02.07.2022
Новые счета за электричество шокируют потребителей - Глава ФСА Германии
0
48
10:25 02.07.2022
Израильтяне указали. что посол Украины в ФРГ искажает исторические факты
0
121
09:22 02.07.2022
В штате Нью-Йорк собираются ограничить право на ношение оружия
0
181
09:16 02.07.2022
Разговоры о полетах российских космонавтов на «Старлайнере» пока преждевременны - Роскосмос
0
220
09:10 02.07.2022
Компания, выпускающая модули безопасности для банковских карт, сворачивает бизнес в РФ
0
237
09:00 02.07.2022
Deutsche Welle возобновляет вещание на русском языке
0
244
22:45 01.07.2022
Между РФ и другими государствами появилась «железная стена» - глава МИД Финляндии
0
881
22:40 01.07.2022
В Китай прибыл первый флекси-поезд с рапсовым маслом из Тульской области
0
832
21:40 01.07.2022
После отстранения вице-спикера парламента В Ереване начался митинг оппозиции
0
619
20:40 01.07.2022
Для расчета пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в РФ базовые цены переведены в рубли
0
656

Возврат к списку