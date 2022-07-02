Андрей Воробьев: Сегодня из Подмосковья выехало две фуры в ДНР, завтра будет еще три - в ЛНР

16:31

Фото пресс-службы губернатора и

правительства Московской области

2 июля в Донецкую народную республику из Подмосковья выехали две фуры с лекарственными средствами, собранными в рамках акции «Доброе дело».

«Спасибо всем, кто остается неравнодушным и продолжает помогать. Наш минздрав совместно с предпринимателями собрали медикаменты на Донбасс, в которых там сейчас особенно нуждаются. Сегодня из Подмосковья выехало две фуры в ДНР, завтра будет еще три - в Луганскую народную республику. Помимо жизненно важных препаратов, там также расходные материалы, в том числе для операций, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Всего в рамках акции «Доброе дело» на Донбасс и освобожденные территории мы уже отправили порядка 900 тонн гуманитарной помощи - это товары первой необходимости, детское питание, одежда. Включенность высокая как среди взрослых, так и детей. Ребята даже пишут письма, передают рисунки, сладости».

Медикаменты и расходные материалы на Донбасс собирал «Мособлмедсервис», подведомственный министерству здравоохранения Московской области. Также большой вклад внесли компании «Прометей» и «Аксион».

Все это поступит в «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи», а также «Республиканскую базу специального медицинского снабжения» в ДНР. А оттуда по мере необходимости будет распределяться по медучреждениям.

«Мы уже не в первый раз отправляем медицинские препараты и расходные материалы для больниц Луганска и Донецка. Сегодня мы направляем то, что так необходимо больницам-это бинты, катетеры, шприцы, тонометры, фонендоскопы, инвалидные коляски. Мы будем делать все возможное, чтобы у наших коллег было все для оказания качественной медпомощи жителям», - сказала первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для поддержания условий хранения и перевозки лекарственных средств их доставляют рефрижераторными фурами, обеспечивающими нужный температурный режим.

Акция «Доброе дело» была инициирована подмосковными школьниками и поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Продукты питания, одежду, бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения.

«Наше «Доброе дело» продолжает жить, команда работает. Мы отправили уже десятки фур с вещами первой необходимости, питанием и медикаментами в Мариуполь, Ясиноватую, Первомайский и другие населенные пункты, где наша помощь сегодня так важна. Только в Тельмановский и Новоазовский районы отгружено около 100 тонн самых разных товаров. Отправляли также цистерну с водой, которая затем осталась на Донбассе - там она нужнее, - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - И сейчас со всей области жители приносят гуманитарную помощь, а волонтеры сортируют, упаковывают, загружают и даже помогают доставлять ее до людей».

Внести лепту и помочь жителям ЛДНР и освобожденных территорий можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru. На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания - с длительным сроком хранения, вес 1 товара - не более 6 кг.

Всю собранную гуманитарную помощь доставляют на ресурсный склад в Домодедово, откуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области отправляют в ЛДНР и освобожденные территории.