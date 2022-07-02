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Один человек убит и семеро ранены в результате перестрелки между мигрантами в Сербии

17:24 02.07.2022 Источник: Интерфакс

Один человек скончался, еще семеро попали в больницу с ранениями в результате перестрелки между мигрантами на окраине сербского города Суботица близ границы с Венгрией, сообщает в субботу сербский телеканал РТС.По его данным, среди пострадавших - 16-летняя девушка, жизнь которой находится в опасности.

Согласно первоначальным данным, перестрелка, вероятно, возникла из-за спора о том, кто будет заниматься незаконной перевозкой мигрантов.

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