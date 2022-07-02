Один человек убит и семеро ранены в результате перестрелки между мигрантами в Сербии
17:24 02.07.2022 Источник: Интерфакс
Согласно первоначальным данным, перестрелка, вероятно, возникла из-за спора о том, кто будет заниматься незаконной перевозкой мигрантов.
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