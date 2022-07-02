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Лукашенко – «ястребам»: Мною отдан приказ взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах

20:10 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приказал взять на прицел центры принятия решений в западных столицах.

«Хочу предупредить „ястребов“ и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас можно говорить, центры принятия решений в ваших столицах», — сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании в преддверии Дня независимости, сообщает агентство БелТА.

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