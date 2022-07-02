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«Санди таймс» рассказала о разном отношении стран НАТО к конфликту на Украине

21:15 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Украине продемонстрировала отсутствие единства в НАТО в отношении России. Как отмечается в опубликованной в субботу вечером статье на сайте британской газеты «Санди таймс», альянс оказался разбит на три лагеря.

Согласно изданию, к первой группе стран, называемых «ястребами», можно отнести граничащие с Россией государства, прежде всего Польшу. Представители этой категории полагают, что НАТО необходимо делать все возможное для того, чтобы Украина вернула себе контроль за Донбассом и Крымом и нанесла России сокрушительное поражение. Более того, эти государства также считают важным создавать условия для смены власти в РФ.

Ко второй группе стран, прозванных «голубями», издание причисляет тех, кто в первую очередь хочет заключения перемирия на Украине. Эти государства считают допустимым уступить России Крым и Донбасс и вернуться к границам по состоянию до 24 февраля. Чиновник одной из скандинавских стран заявил, что «такая сделка не была бы честной, но была бы практичной».

Третья категория стран получила название «страусов» по причине того, что они не уделяют украинскому кризису слишком много внимания. К этой группе относят в первую очередь государства Южной Европы, которые хоть и поддерживают принимаемые НАТО документы, не показывают большего энтузиазма по отношению к конфликту.

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