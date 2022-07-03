База НАТО может появиться в финской Южной Карелии, прямо у границы с РФ

10:00 Источник: РБК

Город Лаппеенранта в провинции Южная Карелия у границы Финляндии с Россией готов предложить свой аэропорт для размещения базы НАТО, заявил его мэр Киммо Ярва, передает Yle.



«Он точно доступен, если вооруженные силы захотят», — сказал глава города, отметив, что, не являясь специалистом в этой области, не может судить о том, где размещать военных.



Ярва добавил, что перспектива членства Финляндии в НАТО дает Южной Карелии надежду и придает чувство безопасности — в том числе компаниям, которые при таком сценарии будут более охотно работать на территории приграничной провинции. По словам мэра, обсуждение создания базы НАТО в городе началось в то же время, когда в Финляндии заговорили о вступлении в альянс.



