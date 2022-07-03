Зеленский заявил, что западным оружием ВСУ смогут "давить" на Лисичанском направлении

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ускоренные поставки западного вооружения дадут Украине возможность атаковать в районе Лисичанка и вести бои за территорию Луганской области. Об этом в воскресение сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезом.

«Сказать сегодня точно, что Лисичанск находится под контролем [России] мы не можем, идут бои в окрестностях Лисичанска. И наша задача — иметь огневое преимущество. На сегодня, я считаю, наши ВСУ делают все, что могут. Ускорение поставки оружия даст возможность иметь огневое преимущество, и тогда будем давить на этом направлении сильнее», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в Лисичанске «действительно самая сложная ситуация, самая опасная», и, по его словам, у Украины «там преимущества нет».

Комментируя заявление министра обороны России Сергея Шойгу о выходе ЛНР на административные границы области, Зеленский сказал, что «такие риски есть», при этом, по его словам, «нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация».