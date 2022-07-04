0
0
208
НОВОСТИ

Власти Калининграда передали в кабмин варианты ответных мер на запрет транзита Литвой

09:00 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в опубликованном в воскресенье интервью газете "Ведомости".

"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и Администрацию президента", - сказал глава региона.

Он не уточнил что это за предложения, отметив, что предложены "меры различного характера". "Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", - сказал Алиханов.

При этом он отметил, что власти региона ожидают, что транзит все же будет исключен из запретов. "Не утрачен потенциал по первому направлению [отмена ограничений на сухопутный транзит], поэтому вводить ответные меры немного преждевременно", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:22 03.07.2022
Путин получил от Шойгу доклад об освобождении ЛНР - Минобороны
0
365
12:30 03.07.2022
Внутри окружения Лисичанска полностью заблокирована группировка ВСУ - Минобороны РФ
0
385
10:00 03.07.2022
База НАТО может появиться в финской Южной Карелии, прямо у границы с РФ
0
412
21:15 02.07.2022
«Санди таймс» рассказала о разном отношении стран НАТО к конфликту на Украине
0
605
14:45 02.07.2022
Лисичанск находится в полном окружении - Марочко
0
681
13:32 01.07.2022
Киев возбудил дела против одного из батальонов ВСУ, обвинив его в провале в Горском котле
0
899
13:20 01.07.2022
В МО РФ отмечают неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска
0
873
09:00 01.07.2022
Силы ЛНР и РФ отбили ряд населенных пунктов и развили наступление на Северск — источник
0
910
14:00 30.06.2022
ВСУ, отступая из Лисичанска, из-за нехватки ГСМ бросают технику — ЛНР
0
1052
13:20 30.06.2022
МО РФ сообщило об обмене 144 на 144 военных по указанию Верховного главнокомандующего
0
989

Возврат к списку