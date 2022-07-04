Власти Калининграда передали в кабмин варианты ответных мер на запрет транзита Литвой
09:00 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в опубликованном в воскресенье интервью газете "Ведомости".
"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и Администрацию президента", - сказал глава региона.
Он не уточнил что это за предложения, отметив, что предложены "меры различного характера". "Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", - сказал Алиханов.
При этом он отметил, что власти региона ожидают, что транзит все же будет исключен из запретов. "Не утрачен потенциал по первому направлению [отмена ограничений на сухопутный транзит], поэтому вводить ответные меры немного преждевременно", - сказал он.
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