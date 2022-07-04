Российские космонавты развернули на МКС флаги республик Донбасса в честь освобождения ЛНР
10:20 04.07.2022
Российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Роскосмоса.
«День освобождения Луганской народной республики! Празднуем и на Земле, и в космосе. <…> Роскосмос и наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие сегодня на Международной космической станции (МКС), присоединяются к поздравлениям главы ЛНР Леонида Пасечника о „новом Дне Великой Победы“, — говорится в сообщении в телеграм-канале Роскосмоса.
В госкорпорации выразили уверенность, что 3 июля навсегда войдет в историю ЛНР. «Граждане союзной Донецкой Народной Республики — ждите», — подчеркнули в ведомстве.
Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
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