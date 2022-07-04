Парламент Узбекистана решил не изменять статьи конституции страны о статусе Каракалпакии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательная палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на своем пленарном заседании приняла решение продлить всенародное обсуждение поправок в конституцию страны и оставить без изменений статьи основного закона, определяющие статус Каракалпакии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба палаты.

«Депутаты проголосовали за продление срока обсуждения на 10 дней и исключение из поправок статей о статусе Каракалпакстана единогласно», — говорится в сообщении.

1 и 2 июля в Каракалпакии прошли массовые беспорядки. Власти сообщили, что группа лиц, прикрываясь лживыми лозунгами, ввела в заблуждение многих граждан, чтобы захватить местные органы власти. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел на территории Каракалпакии режим чрезвычайного положения и возложил задачу по его обеспечению на Нацгвардию, МВД, Службу госбезопасности и МЧС. Для поддержания режима ЧП привлекаются и силы Минобороны.

На период действия режима в Каракалпакии усилена охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, во время комендантского часа, действующего в ночное время, запрещено движение общественного и личного транспорта, работа предприятий общепита и торговых точек, на все время ЧП запрещено проведение любых массовых мероприятий.

После беспорядков в регионе Мирзиёев решил не вносить те изменения в конституцию, которые касаются статуса Каракалпакии.

В мае парламент сформировал комиссию для разработки поправок к основному закону страны. Подготовленный комиссией проект закона предусматривал внесение около 200 поправок, включая две о статусе региона. Из конституции, принятой в 1992 году, предлагалось исключить положения о том, что Каракалпакия является суверенной республикой, которая входит в состав Республики Узбекистан и может выйти из ее состава на основании результатов всеобщего референдума каракалпакского народа.