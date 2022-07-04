Россия готова обсудить включение Индии и Бразилии в СБ ООН, а не ФРГ и Японии — посол РФ
12:00 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова вести дискуссии о расширении числа членов СБ ООН за счет Индии и Бразилии, но не видит ценности во включении туда Германии и Японии. Об этом в понедельник на проходящем в Пекине 10-м Форуме глобального мира заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.
«Россия выступает за расширение числа членов Совбеза ООН на основе широкого консенсуса. Это требует увеличение пропорциональной доли стран Африки, Азии и Латинской Америки, чтобы СБ ООН мог отражать ожидания народов мира и стать более демократичным», — сказал он.
«В то же время, я буду откровенным, мы не готовы поддержать вхождение в совет таких игроков, как Германия и Япония», — отметил Денисов. «Мы не видим добавленной стоимости от их включения. Учитывая текущий баланс в совете, или еще лучше сказать дисбаланс, участие упомянутых выше двух кандидатов вряд ли усилит его, а сделает дисбаланс еще более явным. С другой стороны, мы открыты к перспективе присоединения Индии и Бразилии», — подчеркнул посол.
«Мы последовательно выступали за то, чтобы СБ ООН стал настолько репрезентативным, насколько это возможно. Несмотря на сложности, ООН остается уникальной организацией. Наша надежда заключается в том, чтобы сохранить и улучшить эту платформу», — резюмировал Денисов.
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