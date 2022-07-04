Турецкая партия «Родина» развернула мощную кампанию по выходу страны из НАТО

12:32 Источник: Известия

Кампания «Выйдем из НАТО», инициированная партией «Ватан», с первого же дня вызвала большой интерес у граждан. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в газете Aydinlik со ссылкой на руководителей партии «Родина» (Vatan).

Ранее, 2 июля, «РИА Новости» сообщали о том, что партия «Родина» намерена предложить правительству страны выйти из НАТО. По словам руководителя партии Догу Перинчек, политика против альянса важна для экономического будущего Турции.

Aydinlik отмечает, что кампания «Выйдем из НАТО» была встречена с интересом со стороны всех слоев общества.

По словам представителя партии «Родина» в Стамбуле Джема Дикмена, кампания начата по всей стране. «Требование покинуть НАТО — это требование турецкого народа», — подчеркнул он. Известия