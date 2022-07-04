0
0
104
НОВОСТИ

Власти Клайпеды начали работы по демонтажу советского воинского мемориала

17:12 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Муниципалитет литовского города-порта Клайпеда объявил о начале работ по демонтажу части советского воинского мемориала. Об этом в понедельник сообщил национальному радио Эл-эр-тэ мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

«Могу подтвердить, что работы начались. Сколько времени займет демонтаж, пока сказать сложно», — заявил градоначальник.

Прогнозом о том, как быстро подрядные организации снесут основную часть мемориала, с журналистами поделился заместитель директора администрации Клайпедского самоуправления Андрюс Добранскис. «Планируем завершить работы в среду», — сказал он. Больше всего проблем, по словам замдиректора, связано с демонтажем многометрового металлического меча.

Мемориал с символической стелой, напоминающей два обелиска из белого бетона, между которыми помещен металлический меч, появился на месте захоронения 1945 года бойцов Красной армии, погибших при освобождении Клайпеды. Здесь покоятся около 700 красноармейцев, в том числе семь Героев Советского Союза. Городские власти решили убрать с мемориала советские символы, но само захоронение оставить.

Мэрия провела опрос населения по поводу дальнейшей судьбы советского воинского мемориала, который власти намеревались снести. Утверждается, что в течение месяца свое мнение выразили около 5 тыс. человек, 40% из которых были за снос мемориала.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 04.07.2022
Поправки в Семейный кодекс вводят презумпцию добросовестности родителей — Мизулина
0
36
17:32 04.07.2022
Наказание без лишения свободы в 2021 году получил миллион осужденных в РФ
0
86
17:00 04.07.2022
РФ будет внимательно следить за шагами Финляндии после вступления в НАТО — Лавров
0
145
16:32 04.07.2022
Зеленский просит колоссальных инвестиций и финансирования на восстановление Украины
0
206
16:12 04.07.2022
Эмоциональные рассуждения вокруг призыва хоккеиста Федотова вряд ли уместны — Песков
0
206
16:10 04.07.2022
Андрей Воробьев: Социальная карта в Подмосковье станет электронной
0
187
16:00 04.07.2022
Украинские военные заявили, что установили флаг страны на острове Змеиный
0
254
15:32 04.07.2022
Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 700 за 1 тыс. куб. м
0
255
15:27 04.07.2022
В Сбере теперь доступна комбо-ипотека
0
253
15:12 04.07.2022
ВСУ потеряли в боях за Лисичанск более 5 тыс. человек, около 2 тыс. убитыми — Шойгу
0
255

Возврат к списку