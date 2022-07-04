Власти Клайпеды начали работы по демонтажу советского воинского мемориала

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Муниципалитет литовского города-порта Клайпеда объявил о начале работ по демонтажу части советского воинского мемориала. Об этом в понедельник сообщил национальному радио Эл-эр-тэ мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

«Могу подтвердить, что работы начались. Сколько времени займет демонтаж, пока сказать сложно», — заявил градоначальник.

Прогнозом о том, как быстро подрядные организации снесут основную часть мемориала, с журналистами поделился заместитель директора администрации Клайпедского самоуправления Андрюс Добранскис. «Планируем завершить работы в среду», — сказал он. Больше всего проблем, по словам замдиректора, связано с демонтажем многометрового металлического меча.

Мемориал с символической стелой, напоминающей два обелиска из белого бетона, между которыми помещен металлический меч, появился на месте захоронения 1945 года бойцов Красной армии, погибших при освобождении Клайпеды. Здесь покоятся около 700 красноармейцев, в том числе семь Героев Советского Союза. Городские власти решили убрать с мемориала советские символы, но само захоронение оставить.

Мэрия провела опрос населения по поводу дальнейшей судьбы советского воинского мемориала, который власти намеревались снести. Утверждается, что в течение месяца свое мнение выразили около 5 тыс. человек, 40% из которых были за снос мемориала.