В Вашингтоне готовятся к рецессии - Politico
10:32 05.07.2022 Источник: Газета.Ru
Хотя президент США Джозеф Байден публично поддерживает меры Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в стране, в Вашингтоне все больше ожидают рецессию, которая усугубит экономические проблемы администрации. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что «шепот» о грядущем экономическом спаде в стране — от Уолл-стрит до Вашингтона — превратился «почти в рев», и американцы настроены довольно пессимистично, несмотря на то, что безработица составляет 3,6% — почти минимум современной эпохи.
По данным Politico, демократы готовятся к возможной рецессии, республиканцы считают спад «неизбежным», а аналитики Уолл-стрит все чаще включают его в свои прогнозы. Газета.Ru
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