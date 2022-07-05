Сбер собрал выгодные предложения для летних путешествий

10:40

Сбер запустил проект СберЛето, с помощью которого каждый житель страны может сделать летние месяцы яркими и незабываемыми. На сайте проекта собраны самые выгодные предложения на товары и услуги для дачи и дома, отдыха и досуга, бизнеса и хобби.

Поскольку лето – время путешествий, в рамках проекта СберЛето много различных предложений для тех, кто собирается в поездку или еще только планирует свой отпуск. Среди них:

– скидка до 99% на отели и билеты на самолет или поезд в обмен на бонусы в разделе «Тревел» на сайте СберСпасибо;

– начисление до 10% бонусами за бронирование отелей на сайте СберСпасибо с 1.07.2022 по 31.08.2022 при оплате картой СберБанка;

– начисление до 12% СберМилями за бронирование отелей на сайте СберСпасибо с 1.07.2022 по 31.08.2022 при оплате СберКартой Тревел;

– скидка 25% от СберСтрахования на страхование путешествий по России и миру с 11.07.2022;

– скидка 20% на коллекцию летнего кино в сервисе Okko для подписчиков СберПрайма.

«У многих из нас, как правило, на лето много планов: это и ремонт в квартире, и дачные дела, и путешествия, и многое другое. Сбер решил помочь своим клиентам провести лето с пользой и выгодой, сделать его по-настоящему ярким и насыщенным, – пояснил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев. – Мы запустили проект СберЛето, где собрали самые выгодные предложения для лета: скидки на сезонные товары, повышенные проценты по вкладам и уникальные предложения от компаний экосистемы. Особое место в нем занимают офферы для путешественников. С помощью СберЛета можно выгодно купить билеты на самолет или поезд, забронировать отель, арендовать авто, оформить страховку для путешествий. Открывайте красоты нашей страны вместе со СберЛето».

Еженедельно на сайт загружаются новые выгодные предложения, и у каждого из них свой срок действия.