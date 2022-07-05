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НОВОСТИ

Главы МИД Финляндии и Швеции и послы стран НАТО подписали протоколы о вступлении в альянс

12:05 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали во вторник протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО, передает корр. ТАСС с места событий. Финляндия и Швеция станут членами альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.

«Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами», — заявил, открывая церемонию, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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