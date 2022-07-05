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НОВОСТИ

В Москве выявили 339 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:20 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 339 против 328 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 779 384 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14 против 12 днем ранее, до 44 209. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 373, до 2 587 999.

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