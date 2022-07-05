В России может быть прекращена деятельность Еврейского агентства для Израиля - СМИ
14:02 05.07.2022 Источник: НГ-Online
Израильские газеты «Маарив» и «Джерузалем пост» сообщили, что власти России направили предписание Еврейскому агентству «Сохнут» прекратить свою деятельность на территории страны. Эта благотворительная организация, ассоциированная с Государством Израиль, способствует репатриации евреев всего мира на историческую родину, а также помогает развивать национальное самосознание в диаспорах.
Представительство «Сохнута» в Москве оказалось недоступно для звонка из «НГР». В пресс-службе посольства Израиля в России «НГР» ответили, что не могут комментировать ситуацию. В дипломатическом ведомстве лишь уточнили, что выездом претендентов на ПМЖ в Израиле занимается консульский отдел, так что в связи с проблемами «Сохнута» выезд репатриантов не прекратится.
На сайте «Сохнута» размещено объявление, что организация прежде всего занимается вывозом граждан Украины, имеющих право на переселение в еврейское государство. Израильская пресса пишет, что выезд репатриантов из России почти прекратился в связи с транспортными проблемами, возникшими из-за антироссийских санкций Запада.
Газета "Джерузалем пост" приводит комментарий министра Алии и интеграции Израиля Пнины Тамано Шата: «Сегодня утром мне сообщили о решении Минюста России. Как известно, Еврейское агентство является центральным органом правительства и министерства для содействия иммиграции евреев со всего мира в государство Израиль. Мы должны сделать всё, чтобы масштабы их деятельности сохранялись такими, какими они были на протяжении многих лет.
Я обратилась к премьер-министру с призывом сотрудничать с властями России для решения проблемы. Я хочу укрепить еврейскую общину в России, которая в это время должна быть обеспокоена последствиями решения. Репатриация в Израиль является правом для евреев России, и мы позаботимся о том, чтобы оно было сохранено».
Андрей Мельников
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