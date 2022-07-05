0
0
39
НОВОСТИ

Территорию у посольства Великобритании в Москве официально назвали площадь ЛНР

15:00 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Москвы наименовало безымянную территорию у посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что ранее с инициативой о присвоении наименования, увековечивавшего подвиг народа Луганщины, выступили депутаты Московской городской думы. Кроме того, в правительство Москвы поступили обращения граждан по данному вопросу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 05.07.2022
Корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на донецкое направление — Пушилин
0
50
14:45 05.07.2022
В Еврейском агентстве отрицают запрет на работу в России
0
129
14:32 05.07.2022
Курс доллара на Мосбирже превысил 60 руб., евро поднялся выше 62 руб.
0
115
14:12 05.07.2022
Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки в Азию — Bloomberg
0
158
14:02 05.07.2022
В России может быть прекращена деятельность Еврейского агентства для Израиля - СМИ
0
239
14:00 05.07.2022
Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС
0
180
13:32 05.07.2022
Украина делает все для того, чтобы ВС РФ не останавливались на границе ДНР и ЛНР — Володин
0
236
13:20 05.07.2022
В Москве выявили 339 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
182
13:05 05.07.2022
В Кремле работают над проблемой транзита в Калининград - Песков
0
217
13:00 05.07.2022
Бюджет РФ в июле дополнительно получит 259,1 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин
0
229

Возврат к списку