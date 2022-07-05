Территорию у посольства Великобритании в Москве официально назвали площадь ЛНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Москвы наименовало безымянную территорию у посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что ранее с инициативой о присвоении наименования, увековечивавшего подвиг народа Луганщины, выступили депутаты Московской городской думы. Кроме того, в правительство Москвы поступили обращения граждан по данному вопросу.