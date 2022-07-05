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Более 20 снарядов прилетело на территорию Курской области со стороны Украины — губернатор

16:12 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело во вторник утром на территорию приграничного Глушковского района Курской области, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали 8 жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

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