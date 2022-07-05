Польша передаст ряд компаний с участием РФ под принудительное управление для продажи

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти намерены передать работавшие в республике и попавшие под санкции против РФ компании с российским участием под принудительное управление с целью продажи. Об этом заявил во вторник министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда на пресс-конференции по итогам заседания правительства, на котором был принят соответствующий закон.

«Мы приняли важное решение о введении института так называемого временного принудительного управления», — сказал он, пояснив, что это будет орган, работающий с фирмами, на которые распространяются ограничительные меры. «Эта норма позволит управлять предприятием, попавшим под санкции, с целью его продажи, а также позволит обеспечить интересы работников», — сообщил Буда.

Временное правление будет назначаться министром экономики Польши в случае, если это необходимо для функционирования предприятия в Польше с целью сохранения рабочих мест, оказания общественно полезных услуг, а также учитывая интересы и безопасность страны.

По словам Буды, после принятия правительством закон отправляется на рассмотрение парламента. Власти рассчитывают начать первые процедуры по новым нормам уже в этом году.