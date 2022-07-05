Дума приняла в I чтении проект, запрещающий проводить митинги возле зданий органов власти
18:40 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании во вторник проголосовала в первом чтении за введение запрета на проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций, а также в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти. Соответствующая норма содержится в принятом депутатами в первом чтении законопроекте о совершенствовании регулирования статуса иноагента.
Инициативой предлагается отнести к местам, в которых проведение митингов, шествий, собраний и демонстраций запрещается, здания и территории речных, морских, железнодорожных, автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских и речных портов, пристаней. Также эта норма может распространиться на здания и территории образовательных и медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, на детские и спортивные площадки.
Кроме того, запретить проведение таких публичных мероприятий предлагается в зданиях органов публичной власти, а также на территории, «непосредственно прилегающей к таким зданиям».
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