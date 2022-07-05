Захарова напомнила Осло о незаконных санкциях, комментируя возможную денонсацию договора с Норвегией

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Норвегии, говоря о невозможности денонсации договора с РФ о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, забывают, что они ввели односторонние экономические санкции, противоречащие нормам международного права. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление пресс-секретаря МИД королевства Ане Хавардсдаттер, которая заявила, что возможность денонсации данного договора не предусмотрена в тексте документа. «Ой, как интересно. То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов? Может, кто-то вспомнит, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа?» — написала Захарова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации данного договора.