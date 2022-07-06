РФ ценит позицию Вьетнама, отказавшегося присоединиться к антироссийским санкциям — Лавров

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва ценит позицию Ханоя, отказавшегося присоединяться к санкциям против России и выказывающего желание продолжать сотрудничество между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

«Мы ценим объективную, сбалансированную позицию Вьетнама, который отказался присоединиться к нелегитимным санкциям [против России] и который выражает стремление к развитию двусторонней кооперации с Российской Федерацией, а также к сотрудничеству на международной арене», — подчеркнул Лавров.