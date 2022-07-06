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РФ считает неэтичным появление в СМИ Франции части разговора Путина и Макрона — МИД

14:12 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление в СМИ Франции части конфиденциального разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона вызывает недоумение, это неуместно и неэтично. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Разумеется, появление во французских СМИ частичного содержания телефонного разговора между президентами России и Франции от 20 февраля не может не вызывать недоумения. К сожалению, это не первый подобный случай, когда детали по определению конфиденциальной беседы между лидерами двух стран становятся достоянием широкой общественности, считаем неприемлемым и неэтичным предавать огласке столь деликатную информацию, — сказал он. — На наш взгляд, это не соответствует общепринятой в дипломатии практике проведения контактов на высшем уровне».

Канал «Франс-2» 30 июня показал документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» (Un President, l'Europe et la guerre) о шагах Макрона по урегулированию украинского конфликта. В фильме были продемонстрированы кадры телефонного разговора Макрона и Путина. Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обнародование переговоров президентов, отметил, что «дипломатическая этика не предполагает такого одностороннего слива записи».

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