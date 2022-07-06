РФ считает неэтичным появление в СМИ Франции части разговора Путина и Макрона — МИД
14:12 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Появление в СМИ Франции части конфиденциального разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона вызывает недоумение, это неуместно и неэтично. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
«Разумеется, появление во французских СМИ частичного содержания телефонного разговора между президентами России и Франции от 20 февраля не может не вызывать недоумения. К сожалению, это не первый подобный случай, когда детали по определению конфиденциальной беседы между лидерами двух стран становятся достоянием широкой общественности, считаем неприемлемым и неэтичным предавать огласке столь деликатную информацию, — сказал он. — На наш взгляд, это не соответствует общепринятой в дипломатии практике проведения контактов на высшем уровне».
Канал «Франс-2» 30 июня показал документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» (Un President, l'Europe et la guerre) о шагах Макрона по урегулированию украинского конфликта. В фильме были продемонстрированы кадры телефонного разговора Макрона и Путина. Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя обнародование переговоров президентов, отметил, что «дипломатическая этика не предполагает такого одностороннего слива записи».
НОВОСТИ
- 14:10 06.07.2022
- У Сбера за 5 месяцев 2022 года количество проданных лотов на банкротных торгах выросло на 43%
- 14:00 06.07.2022
- ФСБ РФ раскрыла покушение на начальника УСИН по Херсонской области
- 13:32 06.07.2022
- Зерно РФ востребовано, но санкции препятствуют его поступлению на мировые рынки — Песков
- 13:20 06.07.2022
- ВС РФ уничтожили в Николаевской области пункт дислокации иностранных наемников — МО РФ
- 13:05 06.07.2022
- Официальная позиция РФ по денонсации договора с Норвегией пока не сформирована — Песков
- 13:00 06.07.2022
- В России за сутки выявили 3 150 случаев заражения коронавирусом
- 12:32 06.07.2022
- Нацгвардия Узбекистана подтвердила задержание иностранцев во время беспорядков в Нукусе
- 12:20 06.07.2022
- В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
- 12:05 06.07.2022
- В зоне ответственности ОДКБ идет настоящая информационная война — секретариат организации
- 12:00 06.07.2022
- Иностранные доноры за 4 месяца направили в бюджет Украины почти $11 млрд — депутат Рады
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать