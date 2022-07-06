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Порядка 56% молодежи поддерживают политику РФ в ситуации с Украиной — исследование

17:40 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 56% российской молодежи 19-35 лет поддерживают действия России в ситуации с Украиной, среди учащихся до 18 лет этот показатель составляет 48%. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов исследования ценностных ориентаций современной молодежи, проведенного Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

«Политику России в ситуации с Украиной поддерживают 48% учащихся, 56% молодежи 19-35 лет», — говорится в материалах. Согласно данным, нейтральное отношение высказали 45% учащихся и 34% молодежи. Не поддерживают политику своей страны порядка 5-6% опрошенных обеих категорий, 3-4% безразличны к ситуации.

Исследование проведено во втором квартале 2022 года. В анкетировании были задействованы более 78 тыс. школьников до 18 лет и 74 тыс. родителей, более 44 тыс. педагогов и более 11 тыс. представителей молодежи 19-35 лет из 85 регионов РФ.

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