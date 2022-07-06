Директор ФБР: Китайское правительство несет наибольшую долгосрочную угрозу Америке и Британии

22:30 Источник: Интерфакс

Политика КНР - наиболее серьезная долгосрочная угроза для США и Великобритании, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на совместном выступлении с главой MI5 Кеном МакКалламом в штаб-квартире британской контрразведки.

"Мы постоянно видим, что китайское правительство несет наибольшую долгосрочную угрозу нашим экономикам и безопасности, и под "нашими" я имею в виду обе наши страны, вместе с союзниками в Европе и где бы то ни было еще", - приводит слова Рэя South China Morning Post (SCMP).

Он также обвинил КНР в экономическом шпионаже и хакерских атаках. Директор ФБР призвал западные компании проявлять осторожность при ведении дел в КНР, поскольку в случае возможного нападения Китая на Тайвань западный бизнес в КНР может потерпеть крах.

По словам Рэя, возможный захват силами КНР Тайваня станет "одним из самых ужасающих ударов по коммерческому сектору, которые мир видел когда-либо". При этом, отметил он, Китай, похоже, ищет способы "обособить" свою экономику от потенциальных будущих санкций.