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Киев попытался установить флаг на Змеином, ударом ВКС РФ там уничтожены военные ВСУ

13:00 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял попытку установить флаг Украины на острове Змеиный. Самолет ВКС нанес по острову ракетный удар, часть военных ВСУ уничтожена, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, утром с моторной лодки военные ВСУ высадились на острове и сделали фото с флагом. «Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», — добавил он.

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