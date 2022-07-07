Собянин и Кириенко открыли деловую программу Российской креативной недели
14:12 07.07.2022
Московские власти продолжат поддерживать представителей креативной индустрии российской столицы, заявил мэр Сергей Собянин на открытии Российской креативной недели в Парке Горького. Градоначальник посетил форум в компании первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, сообщив, что в мегаполисе сейчас работают более 100 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых креативной индустрии.
По словам Собянина, создание креативных проектов позволяет также развивать промышленность, производство, товарооборот и потребление. «Важны креативные услуги, которыми интересуются миллионы людей, - заявил мэр. - Без этого уже невозможно представить современную цивилизацию, современный город, современную страну. Понятно, что мы сегодня находимся - практически все эти отрасли - в определенных вызовах, сложностях, санкциях и так далее, но на то вы, собственно, и креативная индустрия, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности. Мы будем вас поддерживать».
По данным городских властей, в компаниях креативного сектора работают около 453 тыс. горожан, а если учитывать представителей творческих профессий, занятых в смежных отраслях, общая занятость в креативных профессиях составит примерно 1,1 млн человек. В Москве предлагают креативным предпринимателям образовательную, консультационную и финансовую поддержку, меры финансовой поддержки, льготы, начинающих предпринимателей, которые только пытаются открыть свое дело ждут в Креативном центре услуг для бизнеса.
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