Сбербанк за полгода предотвратил хищения на 162,5 млн рублей

15:16

Сбер за шесть месяцев нынешнего года смог предотвратить 52 преступления против банка. Быстрая реакция службы безопасности, использование видеоаналитики, внедрение связанных с искусственным интеллектом инструментов и встроенная современная антивзрывная система защиты устройств самообслуживания банк помогли уберечь от хищений на сумму в 162,5 млн руб.

«Большинство преступлений в современном мире совершается с помощью хакерских атак и социальной инженерии, но, несмотря на это, банкоматы и отделения банка по-прежнему притягивают грабителей, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Благодаря эффективной системе физической защиты и безопасности преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, а преступники несут неотвратимое наказание. Современные системы видеонаблюдения, видеоаналитики, использование AI-инструментов, тесная координация с правоохранительными органами позволяют нам в кратчайшие сроки отследить маршруты злоумышленников, установить соучастников злодеяния, а также выявить причастность отслеживаемых лиц к другим ранее совершённым преступлениям».

Большинство инцидентов оказались связаны с банкоматами, из которых преступники пытались достать наличные. 37 раз банкоматы пытались вскрыть с помощью инструментов, 11 раз — взорвать. Из шести нападений на отделения Сбера пять были предотвращены на месте, одно удалось раскрыть по горячим следам.