ЕС вывез с Украины 5,8 млн тонн зерна с апреля текущего года — Боррель

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС с апреля вывез с Украины по так называемым линиям солидарности 5,8 млн тонн зерна, чтобы «расчистить залежи старых запасов», сообщил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Наши линии солидарности работают, чтобы расчистить залежи старых запасов украинского зерна и улучшить импортные и экспортные потоки. На данный момент они позволили обеспечить экспорт 5,8 млн тонн [зерна] с Украины с апреля 2022 года», — написал он в «Твиттере».