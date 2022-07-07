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ЕС вывез с Украины 5,8 млн тонн зерна с апреля текущего года — Боррель

16:32 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС с апреля вывез с Украины по так называемым линиям солидарности 5,8 млн тонн зерна, чтобы «расчистить залежи старых запасов», сообщил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Наши линии солидарности работают, чтобы расчистить залежи старых запасов украинского зерна и улучшить импортные и экспортные потоки. На данный момент они позволили обеспечить экспорт 5,8 млн тонн [зерна] с Украины с апреля 2022 года», — написал он в «Твиттере».

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