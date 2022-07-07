Политолог Асафов: СРЗП выдвинула кандидатов на муниципальные выборы в 119 районах Москвы

21:00

Политолог Александр Асафов проанализировал данные о выдвижении на муниципальные выборы 11 сентября кандидатов от партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП). По его данным, партия выдвинула на муниципальные выборы 626 из около 900 кандидатов, о которых заявляла ранее и не представлена в голосовании в семи из из 125 районов столицы, где пройдут выборы.





«Кандидаты от СРЗП будут выдвинуты в 119 районах Москвы. Районы, в которых кандидаты от СРЗП представлены не будут: Левобережный, Старое Крюково, Марфино, Северный, Нагорный, Ломоносовский, Ясенево», – сообщил Асафов своем Telegram-канале

Он отметил, что на выборы от СРЗП идет 626 кандидатов. Ранее председатель регионального отделения партии Дмитрий Гусев заявлял, что она намерена выдвинуть на муниципальные выборы порядка 900 человек.





По числу кандидатов партия занимает на данный момент третье место, уступая «Единой России», поддержавшей на выборах 1417 человек и КПРФ, от которой выдвинулись 984 кандидата.Муниципальные выборы пройдут в Единый день голосования 11 сентября в 125 районах Москвы. В общей сложности москвичи выберут порядка 1,7 тыс. депутатов.