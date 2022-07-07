Политолог Асафов: СРЗП выдвинула кандидатов на муниципальные выборы в 119 районах Москвы
21:00 07.07.2022
Политолог Александр Асафов проанализировал данные о выдвижении на муниципальные выборы 11 сентября кандидатов от партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП). По его данным, партия выдвинула на муниципальные выборы 626 из около 900 кандидатов, о которых заявляла ранее и не представлена в голосовании в семи из из 125 районов столицы, где пройдут выборы.
Он отметил, что на выборы от СРЗП идет 626 кандидатов. Ранее председатель регионального отделения партии Дмитрий Гусев заявлял, что она намерена выдвинуть на муниципальные выборы порядка 900 человек.
Муниципальные выборы пройдут в Единый день голосования 11 сентября в 125 районах Москвы. В общей сложности москвичи выберут порядка 1,7 тыс. депутатов.
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