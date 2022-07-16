Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашогги
09:00 16.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден на встрече в пятницу заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги.
Ранее в этот же день Байден в Джидде провел переговоры с руководством Саудовской Аравии, на которых, в частности, присутствовал будущий король страны. «Мы обсуждали права человека и необходимость политической реформы», — заявил американский лидер журналистам по итогам встречи. «Как и всегда, я ясно дал понять, что эта тема крайне важна для меня и для США. Что касается убийства Хашогги, я поднял этот вопрос в самом начале встречи, четко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас», — продолжил хозяин Белого дома.
Тогда один из журналистов спросил, как саудовский наследный принц отреагировал на его слова. «Он, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был. Он сказал, что он лично не был ответственным, а также отметил, что принял меры в отношении тех, кто был», — ответил Байден.
Позднее Байден отметил, что он не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с убийством Хашогги. «Я не жалею ни о чем, что я говорил», — констатировал глава вашингтонской администрации, подчеркнув при этом, что «произошедшее с Хашогги возмутительно».
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