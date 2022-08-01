Индийские дайверы сыграли в шахматы на дне океана в честь Всемирной шахматной олимпиады

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа индийских дайверов погрузилась на дно Бенгальского залива в Индийском океане вблизи города Ченнаи, где проходит Всемирная шахматная олимпиада, и сыграла под водой в шахматы. Об этом сообщил в понедельник телеканал Эн-ди-ти-ви.

Водолазы посвятили свою акцию мировому шахматному турниру, который республика принимает впервые в истории. Дайверы развернули на дне шахматную доску, на которой выставили фигуры на магнитах. Сами они, кроме водолазных костюмов, были одеты в маски шахматной фигуры коня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл Всемирную шахматную олимпиаду в столице южного штата Тамилнад — Ченнаи — 28 июля. Соревнования будут проходить до 10 августа. За звание лучшей шахматной нации мира поборются представители 186 стран. С индийской стороны в Олимпиаде принимают участие по три команды в открытом и женском турнирах. Бывший чемпион мира индиец Вишванатан Ананд не будет играть, но выступит в роли тренера.

Изначально 44-я Всемирная шахматная олимпиада должна была пройти в 2020 году в Ханты-Мансийске, однако за год до начала соревнований было объявлено о том, что турнир будет перенесен в Москву. В столице РФ турнир не состоялся из-за коронавируса, за время пандемии FIDE провела два онлайн-турнира, которые выиграла сборная России.

Из-за ситуации на Украине Россию лишили права провести соревнования, а сборные РФ и Белоруссии были отстранены от всех турниров под эгидой FIDE.

Кроме того, в Олимпиаде отказались участвовать сборные Китая и Пакистана.