МВД России объявило в розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову
16:00 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новосибирский депутат Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, объявлена в розыск. Это следует в четверг из базы розыска МВД России.
«Пирогова Хельга Вадимовна, 17 октября 1988 года рождения. Место рождения — город Новосибирск. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе ведомства.
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