МВД России объявило в розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новосибирский депутат Хельга Пирогова, в отношении которой возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, объявлена в розыск. Это следует в четверг из базы розыска МВД России.

«Пирогова Хельга Вадимовна, 17 октября 1988 года рождения. Место рождения — город Новосибирск. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе ведомства.