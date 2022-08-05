Четыре истребителя Су-25, веротяно, придут на Украину из Северной Македонии

23:00 Источник: Интерфакс

Северная Македония передала Украине четыре истребителя Су-25, однако о том, где именно они находятся сейчас, не сообщается, информирует в четверг сербский телеканал РТС.

"Министерство обороны Северной Македонии ни отвергло, но и не подтвердило сообщения о том, что четыре самолета Су-25, которые были получены в 2001 году, вернули на Украину. Ведомство отметило, что они были сняты с вооружения в 2004 году", - передает РТС.

"Детали будут рассекречены и объявлены общественности", - отмечает сербский телеканал со ссылкой на оборонное ведомство Северной Македонии.