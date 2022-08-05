Четыре истребителя Су-25, веротяно, придут на Украину из Северной Македонии
23:00 04.08.2022 Источник: Интерфакс
"Министерство обороны Северной Македонии ни отвергло, но и не подтвердило сообщения о том, что четыре самолета Су-25, которые были получены в 2001 году, вернули на Украину. Ведомство отметило, что они были сняты с вооружения в 2004 году", - передает РТС.
"Детали будут рассекречены и объявлены общественности", - отмечает сербский телеканал со ссылкой на оборонное ведомство Северной Македонии.
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